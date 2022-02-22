У Харкові планувалися теракти у церквах Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомила речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко.

– Так, ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у Харкові. Теракти мали відбутися в церквах Московського патріархату. Ми попередили представників УПЦ МП. Особу, яка мала провести теракти, встановлено. Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій, – сказала Домашенко.

Вранці 22 лютого у харківських Telegram-каналах оприлюднили запис розмови двох чоловіків, які обговорюють скоєння підпалів у чотирьох церквах на території міста.

За інформацією, житель Харкова мав розбити скло, облити бензином та підпалити будівлі. За це він мав отримати $1 тис.

Чоловік також попереджає, що перед тим як вибити вікна та підпалити церкви, “виконавець” має залишити “знак” – літери “НИ”. Злочин мав спровокувати конфлікт церков.

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За даними української розвідки, зазнати руйнації можуть десятки стратегічно важливих підприємств Донбасу.

Завдяки зусиллям ГУ розвідки Міноборони України попередньо встановлено список підприємств Донбасу, які можуть опинитися під прицілом ворога. Йдеться про об’єкти у Донецьку, Горлівці, Докучаєвську, Макіївці, Харцизьку, Шахтарську та в Амвросіївському районі.