Мировой рынок электроэнергии довольно нестабильный, подвержен влиянию внешних факторов, колебания в мировой экономике и политике, что, к сожаленью, зачастую негативно сказывается на бюджетах потребителей.

Как отмечает инвестиционный банкир Присяжнюк П., с деятельностью которого можно ознакомиться на сайте, цены на электроэнергию будут только расти.

Инвестиционный банкир Присяжнюк является директором по стратегии и развитию бизнеса компании Concorde Capital.

При этом он активно интересуется развитием многих сфер промышленности, их влиянием на экономические процессы в стране в целом.

Павел Присяжнюк занимается не только своей основной деятельностью, но и, помимо этого, интересуется экономическим развитием страны, ее ролью на мировой арене, прогнозирует колебания, тенденции многих микроэкономических и макроэкономических показателей, от которых в свою очередь зависит уровень жизни большей части населения.

О ситуации на рынке электроэнергии Украины

Что касается рынка электроэнергии Украины, то здесь уже довольно длительное время отмечается постепенный рост цен за киловатт электричества, и тенденция роста пока не прекращается.

В связи с тем, что вся Европа уже попала под влияние энергетического кризиса, вызванного стремительным ростом цены на газ, стоимость и других энергоресурсов значительно увеличивается, поскольку все они в некоторой мере связаны между собой.

В этом году в Украине прогнозируется рост цены на электричество в пределах 25%. Это будет одним из самых высоких показателей среди составляющих инфляции, поскольку их нужно привести к экономически обоснованному уровню.

Хотя само правительство прогнозирует, что роста цен на электричество в этом году не ожидается, поскольку для бытовых потребителей они были зафиксированы еще в октябре прошлого года на одном уровне.

Впрочем, как обернется ситуация, потребители смогут оценить позже, ведь нестабильность в мировой экономике тоже может оказать свое влияние.

Нестабильные тенденции на рынке энергоресурсов, повышение цены на газ и электричество будут иметь определенное влияние и на другие отрасли экономики, поскольку из-за повышения затрат на энергоресурсы предприниматели просто вынуждены будут заложить их в себестоимость конечной продукции, окончательная стоимость которой, соответственно, тоже вырастет.

Что поменяется для украинских фермеров

Не обойдутся без повышения цен и фермерские хозяйства, где тоже потребляется большое количество света и газа.

Особенно ожидается рост цен на удобрения, в первую очередь на карбомид. Особого пика цены, по прогнозам, могут достичь в зимний период, когда карбомид может подняться в цене и до $850.

Такие прогнозы делает банкир Присяжнюк Павел, с позицией которого можно ознакомиться на сайте, где, кроме прогноза, можно изучить и возможные риски.

Производители удобрений вынуждены больше платить за электричество и газ, поскольку используется мощное оборудование разного назначения.

В результате эти затраты будут отображаться на стоимости их продукции. И если крупные сельскохозяйственные предприятия, имеющие высокий торговый оборот и прибыльность еще смогут позволить себе закупить необходимые удобрения для использования в своем хозяйстве, то мелкие фермерские хозяйства, скорее всего, значительно снизят объемы закупок необходимых удобрений.

Такая ситуация может негативно повлиять на урожайность, которая без необходимой обработки существенно снизится.

В конечном итоге поставляемая на рынок сельскохозяйственная продукция вырастет в цене, что опять же отразится на состоянии кошельков потребителей.

Также стоит отметить, что снижение урожайности в итоге может спровоцировать уменьшение валютных выручек и ослабление гривны.

В любом случае чтобы не допустить накала негативной обстановки в экономике страны, в результате которой значительно снизится качество жизни населения, в первую очередь следует урегулировать вопросы на рынке энергетических ресурсов, не допустить значительного скачка цен на них, всеми способами стараться предотвратить энергетический кризис.

Это позволит не только предприятиям многих отраслей экономики остаться на плаву, но и населению хоть немного сократить расходы на коммунальные услуги, приобретение товаров первой необходимости.

Больше информации о возможных изменениях в разных сферах экономики, их влиянии на жизнь не только страны, но и каждого отдельного ее жителя можно узнать из прогнозов Павла Присяжнюка.

Он на основании анализа мировых тенденций создает довольно реалистические варианты развития той или иной экономической ситуации. Так что его мнению можно доверять. Каждый из нас должен следить за тем, что происходит в нашей стране.

Тогда можно будет максимально подготовиться к той или иной ситуации. Так что обязательно учитывайте предоставленную нами информацию.