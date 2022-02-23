Світовий ринок електроенергії досить нестабільний, схильний до впливу зовнішніх факторів, коливання у світовій економіці і політиці, що, на жаль, часто негативно позначається на бюджетах споживачів.

Як зазначає інвестиційний банкір Присяжнюк П., з діяльністю якого можна ознайомитися на сайті, ціни на електроенергію будуть тільки зростати.

Інвестиційний банкір Присяжнюк є директором зі стратегії та розвитку бізнесу компанії Concorde Capital.

При цьому він активно цікавиться розвитком багатьох сфер промисловості, їх впливом на економічні процеси в країні в цілому.

Павло Присяжнюк займається не тільки своєю основною діяльністю, а й, крім цього, цікавиться економічним розвитком країни, її роллю на світовій арені, прогнозує коливання, тенденції багатьох мікроекономічних і макроекономічних показників, від яких у свою чергу залежить рівень життя більшої частини населення.

Про ситуацію на ринку електроенергії України

Що стосується ринку електроенергії України, то тут вже досить тривалий час відзначається поступове зростання цін за кіловат електрики, і тенденція зростання поки що не припиняється.

У зв’язку з тим, що вся Європа вже потрапила під вплив енергетичної кризи, викликаної стрімким зростанням ціни на газ, вартість інших енергоресурсів значно збільшується, оскільки всі вони певною мірою пов’язані між собою.

Цього року в Україні прогнозується зростання ціни на електрику в межах 25%. Це буде одним з найвищих показників серед складових інфляції, оскільки їх потрібно привести до економічно обґрунтованого рівня.

Хоча сам уряд прогнозує, що зростання цін на електрику в цьому році не очікується, оскільки для побутових споживачів вони були зафіксовані ще в жовтні минулого року на одному рівні.

Втім, як обернеться ситуація, споживачі зможуть оцінити пізніше, адже нестабільність у світовій економіці теж може зробити свій вплив.

Нестабільні тенденції на ринку енергоресурсів, підвищення ціни на газ і електрику матимуть певний вплив і на інші галузі економіки, оскільки через підвищення витрат на енергоресурси підприємці просто змушені будуть закласти їх у собівартість кінцевої продукції, остаточна вартість якої, відповідно, теж зросте.

Що зміниться для українських фермерів

Не обійдуться без підвищення цін і фермерські господарства, де теж споживається велика кількість світла і газу.

Особливо очікується зростання цін на добрива, насамперед на карбомід. Особливого піку ціни, за прогнозами, можуть досягти в зимовий період, коли карбомід може піднятися в ціні і до $850.

Такі прогнози робить банкір Павло Присяжнюк, з позицією якого можна ознайомитися на сайті, де, крім прогнозу, можна вивчити і можливі ризики.

Виробники добрив змушені більше платити за електрику і газ, оскільки використовується потужне обладнання різного призначення.

В результаті ці витрати будуть відображатися на вартості їх продукції. І якщо великі сільськогосподарські підприємства, які мають високий торговий оборот і прибутковість, ще зможуть дозволити собі закупити необхідні добрива для використання в своєму господарстві, то дрібні фермерські господарства, швидше за все, значно знизять обсяги закупівель необхідних добрив.

Така ситуація може негативно вплинути на врожайність, яка без необхідної обробки істотно знизиться.

В підсумку сільськогосподарська продукція, що поставляється на ринок, виросте в ціні, що знову ж таки відіб’ється на стані гаманців споживачів.

Також варто відзначити, що зниження врожайності в підсумку може спровокувати зменшення валютних виручок і ослаблення гривні.

У будь-якому разі, щоб не допустити напруження негативної обстановки в економіці країни, в результаті якої значно знизиться якість життя населення, насамперед слід врегулювати питання на ринку енергетичних ресурсів, не допустити значного стрибка цін на них, всіма способами намагатися запобігти енергетичній кризі.

Це дозволить не тільки підприємствам багатьох галузей економіки залишитися на плаву, а й населенню хоч трохи скоротити витрати на комунальні послуги, придбання товарів першої необхідності.

Більше інформації про можливі зміни в різних сферах економіки, їх вплив на життя не тільки країни, а й кожного окремого її жителя можна дізнатися з прогнозів Павла Присяжнюка.

Він на підставі аналізу світових тенденцій створює досить реалістичні варіанти розвитку тієї чи тієї економічної ситуації. Тож його думці можна довіряти. Кожен з нас повинен стежити за тим, що відбувається в нашій країні.

Тоді можна буде максимально підготуватися до тієї чи тієї ситуації. Тож обов’язково враховуйте надану нами інформацію.