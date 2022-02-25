В связи с введением в Украине военного положения временно ограничен выезд из Украины граждан от 18 до 60 лет.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

— Запрещен выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

В ГПСУ объяснили, что данная норма будет действовать на период правового режима военного положения.

Ранее аналогичную информацию распространил на своей странице руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков, но официального подтверждения правительства Украины не было.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

Фото: ГПСУ