Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из Украины – ГПСУ

Илья Нежигай редактор ленты
Прикордонники

В связи с введением в Украине военного положения временно ограничен выезд из Украины граждан от 18 до 60 лет.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

— Запрещен выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

В ГПСУ объяснили, что данная норма будет действовать на период правового режима военного положения.

Ранее аналогичную информацию распространил на своей странице руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков, но официального подтверждения правительства Украины не было.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

Читайте
Война в Украине: что происходит сейчас (онлайн)

Фото: ГПСУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка