У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України громадян від 16 до 60 років.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

– Заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

У ДПСУ пояснили, що ця норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.

Раніше аналогічну інформацію поширив на своїй сторінці керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков, але офіційного підтвердження від уряду України не було.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.

Фото: ДПСУ