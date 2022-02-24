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Факты / Украина / Общество

Мариуполь и Счастье под контролем Украины – Генштаб

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Мариуполь и Счастье под контролем Украины – Генштаб

Город Мариуполь (Донецкая область) и город Счастья (Луганская область) находятся под контролем Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье, — заявили в Генштабе.

Также согласно оперативной информации по состоянию на 10.30, Вооруженные Силы Украины устойчиво держат оборону государства.

— В Черниговской области удалось остановить противника. Трудные бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике, — добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору.

Среди потерь врага в технике не менее шести самолетов, двух вертолетов и десятки единиц бронированной техники.

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