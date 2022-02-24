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Факты / Украина / Общество

Не более 20 литров на одно авто: WOG и OKKO ограничили продажу бензина

Наташа Тарчевська редактор ленты
Не более 20 литров на одно авто: WOG и OKKO ограничили продажу бензина

На фоне российской агрессии две украинские АЗС ограничили продажу своего топлива. Речь идет об автозаправках ОККО и WOG.

Соответствующие заявления пресс-службы АЗС опубликовали 24 февраля на своих Facebook-страницах. Теперь лимит заправки одного автомобиля составит 20 литров.

– С целью обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. Это максимум, который мы будем отпускать на одно авто, – отметили в компании ОККО.

В сообщении компании WOG также отметили, что автомобили специальных служб и служб критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

– Главная цель сейчас – обеспечение возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры. Поэтому мы решили ограничить объем заправки до 20 литров на один частный автомобиль, — говорится в заявлении WOG.

Источники: OKKO, WOG

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