Не более 20 литров на одно авто: WOG и OKKO ограничили продажу бензина

На фоне российской агрессии две украинские АЗС ограничили продажу своего топлива. Речь идет об автозаправках ОККО и WOG.

Соответствующие заявления пресс-службы АЗС опубликовали 24 февраля на своих Facebook-страницах. Теперь лимит заправки одного автомобиля составит 20 литров.

– С целью обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. Это максимум, который мы будем отпускать на одно авто, – отметили в компании ОККО.

В сообщении компании WOG также отметили, что автомобили специальных служб и служб критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

– Главная цель сейчас – обеспечение возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры. Поэтому мы решили ограничить объем заправки до 20 литров на один частный автомобиль, — говорится в заявлении WOG.

Источники: OKKO, WOG