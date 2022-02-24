Не більше 20 літрів на одне авто: дві українські АЗС обмежили продаж бензину

На тлі російської агресії дві українські АЗС обмежили продаж свого палива. Йдеться про автозаправки ОККО та WOG.

Відповідні заяви пресслужби АЗС опублікували 24 лютого на своїх Facebook-сторінках. Відтепер ліміт заправки одного автомобіля становитиме 20 літрів.

– З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто, – зазначили у компанії ОККО.

У повідомленні компанії WOG також зазначили, що автомобілі спеціальних служб і служб критичної інфраструктури будуть заправлятися позачергово.

– Головна мета зараз – забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури. Тому ми вирішили обмежити об’єм заправки до 20 літрів на одне приватне авто, – йдеться у заяві WOG.

Джерела: OKKO, WOG