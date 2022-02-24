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Факты / Украина / Общество

Продуктов и товаров достаточно: сетевые супермаркеты Киева заявили, что работают в обычном режиме

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
маркет

Сетевые супермаркеты столицы АТБ, Сильпо, Ашан работают в штатном режиме и имеют достаточный запас продуктов и товаров всех категорий в полном объеме.

— В сложившихся условиях корпорация АТБ работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме, имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения, — заявил директор по маркетингу в АТБ-Маркет Валерий Бондарь на своей странице в Facebook.

От также отметил, что логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под его личным контролем.

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Стараются создать все условия для стабильной и бесперебойной работы сети супермаркетов и в администрации Сильпо. Правда, здесь уточнили, что в связи с необходимостью обеспечения безопасности сотрудников некоторые магазины сегодня, 24 февраля, работать не будут. Какие именно, компания будет сообщать в социальных сетях.

На официальном сайте Ашан также предлагают периодически просматривать официальную страницу компании в соцсетях, поскольку возможны некоторые изменения в работе торговых точек.

— Дорогие наши клиенты, в это трудное для страны время мы продолжаем работу наших магазинов ради вас. Сегодня тысячи наших коллег вышли на работу, чтобы у вас был бесперебойный доступ к продуктам, — говорится в сообщении.

Об обычном режиме работы заявила пресс-служба Ощадбанка.

— Банк продолжает проводить безналичные расчеты без ограничений, подкрепляет банкоматы наличными, обеспечивает бесперебойную работу отделений, — говорится в сообщении.

В свою очередь соучредитель monobank Олег Гороховский на странице Facebook написал, что банк работает в обычном режиме, при этом будут временно ограничены кредитные лимиты.

Источник: УНИАН

Фото: Pixabay

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