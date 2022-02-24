Мережеві супермаркети столиці АТБ, Сільпо, Ашан працюють у штатному режимі і мають достатній запас продуктів і товарів всіх категорій в повному обсязі.

– У нинішніх умовах корпорація АТБ працює в максимально посиленому і мобілізованому режимі, має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту в разі його збільшення, – заявив директор із маркетингу в АТБ-Маркет Валерій Бондар на своїй сторінці в Facebook.

Від також зазначив, що логістична і транспортна інфраструктура компанії перебувають під його особистим контролем.

Намагаються створити всі умови для стабільної та безперебійної роботи мережі супермаркетів і в адміністрації Сільпо. Щоправда, тут уточнили, що у зв’язку з необхідністю гарантування безпеки співробітників деякі магазини сьогодні, 24 лютого, працювати не будуть. Які саме, компанія повідомлятиме в соціальних мережах.

На офіційному сайті Ашан також пропонують періодично переглядати офіційну сторінку компанії в соцмережах, оскільки можливі деякі зміни в роботі торгових точок.

– Дорогі наші клієнти, в цей важкий для країни час ми продовжуємо роботу наших магазинів заради вас. Сьогодні тисячі наших колег вийшли на роботу, щоб ви мали безперебійний доступ до продуктів, – йдеться в повідомленні.

Про звичайний режим роботи заявила пресслужба Ощадбанку.

– Банк продовжує проводити безготівкові розрахунки без обмежень, підкріплює банкомати готівкою, забезпечує безперебійну роботу відділень, – йдеться в повідомленні.

У свою чергу співзасновник monobank Олег Гороховський на сторінці Facebook написав, що банк працює у звичайному режимі, при цьому будуть тимчасово обмежені кредитні ліміти.