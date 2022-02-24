Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими военными – штаб ООС

По состоянию на 20.00 24 февраля, ситуация под Донецком остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины. Продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск.

— Все военные подразделения оказывают упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план быстрого наступления, — говорится в сообщении штаба ООС.

Несмотря на многочисленные атаки российско-оккупационных войск, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, множество бронированной техники, боевики не смогли продвинуться дальше на территорию Украины.

Украинские защитники смогли мужественно отразить атаки, отстоять, удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры.

— На Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье было уничтожено два вражеских танка, захвачен один танк и одну ЗУ-23-2, — отметили в штабе ООС,

На территории временно оккупированного поселка городского типа Сентяновка украинские артиллеристы смогли остановить смешанную колонну бронированной техники, градов и автомобильной техники российских войск.

В штабе ООС добавили, что самая сложная ситуация наблюдалась под Донецком в населенных пунктах Новотроицкое, Новогнатовка, Павлопов и Пищевик.

Новые попытки прорыва боевиков не зафиксированы, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях. Украинские военные крепко удерживают свои позиции и наносят урон агрессору.

Фото: Штаб ООС