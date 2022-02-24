Ситуація напружена, але контрольована українськими військовими – штаб ООС

Станом на 20.00 24 лютого, ситуація під Донецьком залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ.

– Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об’єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу, – йдеться у повідомленні штабу ООС.

Попри численні атаки російсько-окупаційних військ, авіацію, артилерійські та ракетні удари, велику кількість броньованої техніки, бойовики не змогли просунутися далі на територію України.

Українські захисники змогли мужньо відбити атаки, відстояти, утримати всі ключові населені пункти та об’єкти інфраструктури.

– На Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільська. У боях за Щастя було знищено два ворожих танки, захоплено один танк і одну ЗУ-23-2, – зазначили у штабі ООС,

На території тимчасово окупованого селища міського типу Сентянівка українські артилеристи змогли зупинити змішану колону броньованої техніки, градів та автомобільної техніки російських військ.

У штабі ООС додали, що найскладніша ситуація спостерігалась під Донецьком у населених пунктах Новотроїцьке, Новогнатівка, Павлопів та Пищевик.

Нових спроб прориву бойовиків не зафіксували, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках. Українські військові міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору.

Фото: Штаб ООС