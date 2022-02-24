Обстановка в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, значительное увеличение движения через пункты пропуска пока не наблюдается. По состоянию на 12.00.

Пограничники осуществляют пропуск лиц и транспортных средств в установленном порядке, согласно действующему законодательству. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается оживление движения на выезд из Украины в пунктах пропуска Грушев, Краковец, Шегини, который на границе с Польшей, где находятся от 70 до 120 легковушек.

Возле двух автомобильных пунктов пропуска на границе со Словакией находятся около 50 автомобилей.

Пересечения границы в Венгрию в четырех пунктах пропуска ожидают свыше 150 автомобилей.

В очереди на выезд в Румынию в трех пунктах пропуска стоят около 250 легковых авто.

Отметим, что пока никаких ограничений по выезду граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет. Конфликтных ситуаций не возникало. Пропускные операции производятся ритмично.