Обстановка в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, значного збільшення руху через пункти пропуску наразі не спостерігається. Станом на 12.00.

Прикордонники здійснюють пропуск осіб та транспортних засобів встановленим порядком, згідно чинного законодавства. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відмічається пожвавлення руху на виїзд із України в пунктах пропуску Грушів, Краківець, Шегині, що на кордоні з Польщею, де перебувають від 70 до 120 легковиків.

Біля двох автомобільних пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною перебувають приблизно по 50 автомобілів.

Перетину кордону до Угорщини в чотирьох пунктах пропуску наразі очікують понад 150 автівок.

У черзі на виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску стоять близько 250 легкових автомобілів.

Зауважимо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Конфліктних ситуацій не виникало. Пропускні операції здійснюються ритмічно.