Вооруженные силы Украины срочно нуждаются в 120 фурах для перевозки технической помощи партнеров.

В частности, необходим транспорт, который сможет курсировать из Львова через границу, говорится в сообщении заместителя председателя правления Центра оборонных стратегий Алины Фроловой.

Помощь требуется срочно.

В то же время топливо ВСУ предоставит.

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Утром возле ряда городов страны раздались взрывы. ВСУ оказывают сопротивление агрессору.

Украину поддержали и западные партнеры. С заявлениями выступили президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Польши Анджей Дуда. Они пообещали не оставить украинцев в бедственном положении.

Украинские власти призывают граждан не паниковать, оставаться на связи и доверять информации только из проверенных источников.

Источник: Alina Frolova