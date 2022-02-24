Вооруженные силы Украины срочно нуждаются в 120 фурах для перевозки технической помощи партнеров.
В частности, необходим транспорт, который сможет курсировать из Львова через границу, говорится в сообщении заместителя председателя правления Центра оборонных стратегий Алины Фроловой.
Помощь требуется срочно.
В то же время топливо ВСУ предоставит.
24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Утром возле ряда городов страны раздались взрывы. ВСУ оказывают сопротивление агрессору.
Украину поддержали и западные партнеры. С заявлениями выступили президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Польши Анджей Дуда. Они пообещали не оставить украинцев в бедственном положении.
Украинские власти призывают граждан не паниковать, оставаться на связи и доверять информации только из проверенных источников.
Источник: Alina Frolova