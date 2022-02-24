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Факты / Украина / Общество

ВСУ срочно нуждаются в 120 фурах – детали

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Вооруженные силы Украины срочно нуждаются в 120 фурах для перевозки технической помощи партнеров.

В частности, необходим транспорт, который сможет курсировать из Львова через границу, говорится в сообщении заместителя председателя правления Центра оборонных стратегий Алины Фроловой.

Помощь требуется срочно.

В то же время топливо ВСУ предоставит.

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Утром возле ряда городов страны раздались взрывы. ВСУ оказывают сопротивление агрессору.

Украину поддержали и западные партнеры. С заявлениями выступили президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Польши Анджей Дуда. Они пообещали не оставить украинцев в бедственном положении.

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Украинские власти призывают граждан не паниковать, оставаться на связи и доверять информации только из проверенных источников.

Источник: Alina Frolova

Фото: Dreamstime

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