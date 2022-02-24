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Факты / Украина / Общество

Укрпочта временно прекратила работу всех отделений

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Укрпочта временно прекратила работу всех отделений

Отделения Укрпочты в связи с введением военного положения не будут работать с 24 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

— Ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока их будем хранить, – говорится в сообщении.

Там добавили, что поскольку небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок, при необходимости Укрпочта планирует развертывать наземные пути доставки.

В то же время в Новой почте продолжат работу, за исключением некоторых отделений, которые с 24 февраля 2022 года приостановили свою работу.

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