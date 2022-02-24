Відділення Укрпошти у зв’язку із запровадженням воєнного стану не працюватимуть із 24 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі Укрпошти.

— Заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що оскільки наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень, за потреби Укрпошта планує розгортати наземні шляхи доставки.

Водночас у Новій пошті продовжать роботу, за винятком деяких відділень, котрі з 24 лютого 2022 року призупинили свою роботу.