Все поезда в Киев и из Киева, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику. Об этом сообщили в Укрзализныце.

— Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности возле станций, оборудованных укрытиями, — говорится в сообщении.

В УЗ попросили следить за официальными сообщениями в Telegram-канале Укрзализныци, на вокзалах и прибывать на посадку за 30 минут до отправления по графику, сохранять спокойствие и продолжать движение.

Обновлено в 11:55

Дополнительный рейс 713 из Киева в Винницу в 14:25. Билеты в продаже с 12:30.

Из соображений безопасности 24 февраля не смогут быть отправлены с конечных станций поезд 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.

Скоростной экспресс 722 Харьков-Киев отправится из Харькова диспетчерским расписанием, возможно опоздание.

Однако в целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

№10 Киев — Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 Киев — Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель — Новоалексеевка следуют до ст. Федоровка

№44 Ивано-Франковск – Киев остановлен на ст. Ирша

№112 Киев – Авдеевка остановлен на ст. Покровск.

Поезда в Харьков временно остановлены.