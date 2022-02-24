Всі потяги до та з Києва, а також потяги західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком. Про це повідомили в Укрзалізниці.

— Потяги східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями, – йдеться у повідомленні.

В УЗ попросили стежити за офіційними повідомленнями у Telegram-каналі Укрзалізниці, на вокзалах та прибувати на посадку за 30 хвилин до графікового відправлення, зберігати спокій та продовжувати рух.

Однак з метою безпеки внесено зміни до руху поїздів:

№10 Київ – Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ – Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель – Новоолексіївка слідують ст. Федорівка

№44 Івано-Франківськ – Київ зупинено по ст. Ірша

№112 Київ – Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Потяги до Харкова тимчасово зупинено.