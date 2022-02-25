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Факты / Украина / Общество

Бьют по гражданским объектам, два ребенка погибли — Денисенко со сводкой за сутки

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Бьют по гражданским объектам, два ребенка погибли — Денисенко со сводкой за сутки

С начала вторжения российских захватчиков в Украину погибли два ребенка.

Об этом сообщил во время брифинга спикер министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

— Также россияне говорят, что они не стреляют по гражданским объектам. Однако 33 гражданских объекта были обстреляны. Они стреляют по гражданских объектах и ​​убивают наших мирных жителей, — подчеркнул Денисенко.

Он подтвердил информацию о том, что на Киев со стороны Черниговской области и со стороны Иванково двигаются две большие колонны.

— Сегодня наша задача — удержать Киев и не дать оккупанту прорваться, – заявил Вадим Денисенко.

Он добавил, что сложная ситуация на юге Украины. Захватчики атаковали пограничные пункты на Азовском море. Также продолжаются бои в Сумской области.

Денисенко подчеркнул, чтобы люди доверяли только официальной информации! Оккупанты активно распространяют фейки. Например, жителей города Днепр запугивали тем, что скоро выключится свет. Это фейк.

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