Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

В Чугуеве в результате обстрела жилого дома погиб ребенок

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
пожежа, чугуїв

В Чугуеве, что в Харьковской области, продолжается ликвидация пожара в многоквартирном доме, возникшая в результате обстрела со стороны российских войск.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате вражеского обстрела погиб несовершеннолетний мальчик. Также есть раненые.

— 24 февраля в 08.23 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме. Он возник в результате вражеского обстрела, — отметили в ГСЧС.

К месту выехало три оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, один автомобиль первой помощи и автолестница.

На момент прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв. м.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жильцов. В 9.50 они локализовали огонь, а сейчас продолжается ликвидация.

Также в Броварах в результате авиаудара российской армии по военному городку погиб один человек. Еще шесть человек, которые пострадали, находятся в больнице.

Читайте
Россия напала на Украину: что происходит сейчас (онлайн)

Фото: ГСЧС

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка