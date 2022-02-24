В Чугуеве, что в Харьковской области, продолжается ликвидация пожара в многоквартирном доме, возникшая в результате обстрела со стороны российских войск.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате вражеского обстрела погиб несовершеннолетний мальчик. Также есть раненые.

— 24 февраля в 08.23 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме. Он возник в результате вражеского обстрела, — отметили в ГСЧС.

К месту выехало три оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, один автомобиль первой помощи и автолестница.

На момент прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв. м.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жильцов. В 9.50 они локализовали огонь, а сейчас продолжается ликвидация.

Также в Броварах в результате авиаудара российской армии по военному городку погиб один человек. Еще шесть человек, которые пострадали, находятся в больнице.

Фото: ГСЧС