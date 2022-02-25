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Б’ють по цивільних об’єктах, дві дитини загинули – Денисенко зі зведенням за добу

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Б’ють по цивільних об’єктах, дві дитини загинули – Денисенко зі зведенням за добу

З початку вторгнення російських загарбників в Україну загинули дві дитини.

Про це повідомив під час брифінгу речник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

– Також росіяни кажуть, що вони не стріляють по цивільних об’єктах. Проте 33 цивільних об’єкти були обстріляні. Вони стріляють по цивільних об’єктах і вбивають наших мирних жителів, – наголосив Денисенко.

Він підтвердив інформацію про те, що до Києва з боку Чернігівської області та з боку Іванкова рухаються дві великі колони.

– Сьогодні наше завдання – втримати Київ та не дати окупанту прорватися, – заявив Вадим Денисенко.

Він додав, що складна ситуація на Півдні України. Загарбники атакували прикордонні пункти на Азовському морі. Також тривають бої у Сумській області.

Денисенко наголосив, щоб люди довіряли лише офіційній інформації! Окупанти активно поширюють фейки. Наприклад, жителів міста Дніпро залякували тим, що скоро вимкнеться світло. Це фейк.

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