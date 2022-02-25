Російські війська продовжують наступ на Україну, бойовики прориваються до Києва – Маляр

Російсько-окупаційні війська продовжують збройну агресію проти України та її мирних жителів. Ворог здійснює наступальну операцію на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що на Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не відмічено. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України.

На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва. Намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань.

Відмічено висування додаткових підрозділів РФ у напрямку Скадовська. Втримавши важкі бої, підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець у населеному пункті Щастя зруйнований.

Підрозділи морської піхоти РФ закріпились на правому березі річки Кальміус. Інші російські підрозділи механізованих частин закріпилися на визначених рубежах на лінії зіткнення.

Українська система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та щонайменше два літаки Повітряно-космічних сил Російської Федерації.