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Украина продолжает бороться за граждан, были тяжелые бои под Черниговом и Гостомелем — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Украина продолжает бороться за граждан, были тяжелые бои под Черниговом и Гостомелем — Зеленский

Российско-оккупационные войска продолжают наступление в Украине, обстреливая военные и гражданские объекты. Украина продолжает бороться за безопасность и жизни своих граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что состоялись тяжелые бои под Черниговом, Гостомелем и Мелитополем, во время которых погибли люди.

— Сегодня в 10.30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Погибали люди. В следующий раз я попытаюсь подвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги (главой Совета министров Италии — Ред.) в конкретное время. А Украина в это время продолжает бороться за своих людей, — подчеркнул глава государства.

В настоящее время ситуация на территории страны остается сложной, однако Вооруженные силы Украины продолжают бороться за нашу безопасность.

Под Черниговом ведутся тяжелые бои с оккупантами, большое количество бронетехники едет в Киев и Нежин, сообщил мэр города Владислав Атрошенко.

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Фото: Офис президента

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