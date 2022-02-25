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Україна продовжує боротися за громадян, були тяжкі бої під Черніговом та Гостомелем – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна продовжує боротися за громадян, були тяжкі бої під Черніговом та Гостомелем – Зеленський

Російсько-окупаційні війська продовжують наступи в Україні, обстрілюючи військові та цивільні об’єкти. Україна продовжує боротися за безпеку та життя своїх громадян.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відбулися важкі бої під Черніговом, Гостомелем та Мелітополем, під час яких загинули люди.

– Сьогодні о 10.30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драґі (очільником Ради міністрів Італії, – Ред.) у конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей, – наголосив глава держави.

Наразі ситуація на території країни залишається складною, проте Збройні сили України продовжують боротися за нашу безпеку.

Під Черніговом точаться важкі бої з окупантами, велика кількість бронетехніки їде на Київ та Ніжин, повідомив мер міста Владислав Атрошенко.

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Фото: Офіс президента

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