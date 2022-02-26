Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска временно оккупировали Станицу Луганскую, Крымское и Маркивку.

Гайдай также сообщил о ситуации в других городах:

Северодонецк: город готовится к обороне. Гуманитарная составляющая удовлетворительная. При необходимости откроем магазины. Бомбоубежища готовы. Оставайтесь в укрытиях!

город готовится к обороне. Гуманитарная составляющая удовлетворительная. При необходимости откроем магазины. Бомбоубежища готовы. Оставайтесь в укрытиях! Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.

в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам. Рубежное: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы.

тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы. Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительна.

в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Счастье: тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом. Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.

тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом. Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено. Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирают и дистанцируют подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно.

полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирают и дистанцируют подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно. Горное: обстрелы Екатериновки, Новотошкивской, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в общине – удовлетворительная.

обстрелы Екатериновки, Новотошкивской, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в общине – удовлетворительная. Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.

тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье. Муратово – пытаемся установить связь.

– пытаемся установить связь. Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов.

пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов. Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.

тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта. Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент и порекомендовал оставаться недалеко от укрытий. Местные власти во всех населенных пунктах на местах.

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Источник: Сергей Гайдай