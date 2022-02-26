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Факты / Украина / Общество

Россия оккупировала Станицу Луганскую

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Станиця ЛУганська

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска временно оккупировали Станицу Луганскую, Крымское и Маркивку.

Гайдай также сообщил о ситуации в других городах:

  • Северодонецк: город готовится к обороне. Гуманитарная составляющая удовлетворительная. При необходимости откроем магазины. Бомбоубежища готовы. Оставайтесь в укрытиях!
  • Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.
  • Рубежное: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы.
  • Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительна.
  • Счастье: тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом. Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.
  • Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирают и дистанцируют подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно.
  • Горное: обстрелы Екатериновки, Новотошкивской, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в общине – удовлетворительная.
  • Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.
  • Муратово – пытаемся установить связь.
  • Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов.
  • Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.
  • Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент и порекомендовал оставаться недалеко от укрытий. Местные власти во всех населенных пунктах на местах.

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Источник: Сергей Гайдай

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