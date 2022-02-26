Около 3.00 ночи, 26 февраля, была попытка нападения на одну из воинских частей Национальной гвардии Винницкой области.

Об этом идет речь в сообщении МВД Украины.

Отмечается, что КПП обстреляли из приблизившегося к военным гражданского автомобиля на большой скорости. Нацгвардейцы открыли ответный огонь.

— Наши военнослужащие способны отбивать атаки противника и наносят значительные потери в живой силе и технике, — сообщают в МВД.

В МВД отмечают, что российские войска пытаются прикрываться авиацией и наносят огневые удары именно по объектам критической и военной инфраструктуры, используя в частности крылатые ракеты Калибр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодняшний день уже более 3,5 тысячи российских военных, которые пришли с войной в Украину, убиты.

Фото: Нацгвардия