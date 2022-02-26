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Факты / Украина

В Винницкой области ночью была попытка нападения на воинскую часть Нацгвардии

Марта Бондаренко редактор ленты
В Винницкой области ночью была попытка нападения на воинскую часть Нацгвардии

Около 3.00 ночи, 26 февраля, была попытка нападения на одну из воинских частей Национальной гвардии Винницкой области.

Об этом идет речь в сообщении МВД Украины.

Отмечается, что КПП обстреляли из приблизившегося к военным гражданского автомобиля на большой скорости. Нацгвардейцы открыли ответный огонь.

— Наши военнослужащие способны отбивать атаки противника и наносят значительные потери в живой силе и технике, — сообщают в МВД.

В МВД отмечают, что российские войска пытаются прикрываться авиацией и наносят огневые удары именно по объектам критической и военной инфраструктуры, используя в частности крылатые ракеты Калибр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодняшний день уже более 3,5 тысячи российских военных, которые пришли с войной в Украину, убиты.

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Фото: Нацгвардия

Источник: МВД

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