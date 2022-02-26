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Росія окупувала Станицю Луганську

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Станиця ЛУганська

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська тимчасово окупували Станицю Луганську, Кримське та Марківку.

  • Гайдай також повідомив про ситуацію в інших містах: 
  • Сєвєродонецьк: місто готується до оборони. Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності відкриємо магазини. Бомбосховища готові. Залишайтеся в укриттях!
  • Лисичанськ: в місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям.
  • Рубіжне: тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові.
  • Попасна: в місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна.
  • Щастя: тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом. Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена.
  • Біловодськ: поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно.
  • Гірське: обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді – задовільна.
  • Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки задовільно, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.
  • Муратове – намагаємося встановити зв’язок.
  • Старобільськ: поки тихо, є загроза – залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів.
  • Сватове: тихо, гуманітарна складова задовільно, працює один маршрут громадського транспорту.
  • Новопсков: тихо, гуманітарна складова задовільна.

Він наголосив, що ситуація може змінитися в будь-який момент та порекомендував залишатися неподалік укриттів. Місцева влада у всіх населених пунктах на місцях.

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Джерело: Сергій Гайдай

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