У загарбників закінчується паливо, ворог зазнає значних втрат – Міноборони

Російсько-окупаційні війська не мають наміру відступати від своїх агресивних намірів проти України. Про це свідчать їхні спроби захопити міста та населені пункти у різних регіонах.

За даними Міністерства оборони України, бойовики деморалізовані, у загарбників закінчуються запаси палива та їжі, вони зазнали значних втрат.

На Поліському напрямку наступ ворога зупинили на кордонах Городянки, Бучі, Вишгорода. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва, проте підрозділи ЗСУ стримують загарбника.

У Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, який транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська. У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.

Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.

На Південному напрямку противнику вдалося вийти на кордони Скадовська та Голої Пристані. Українські військові ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення на лівому березі річки Дніпро.

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.

Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об’єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

Орієнтовні втрати особового складу російських бойовиків – понад 3 тис. людей, танків – близько 100, бойових броньованих машин – до 5,4 тис., гармат – 15, ЗРК Бук – 1, літаків – 16, вертольотів – 18.

Російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі. У Міністерстві оборони України впевнені, що наші військові переможуть.