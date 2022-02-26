Какие страны принимают беженцев из Украины — куда можно выехать

Уже третьи сутки в Украине идет война — 24 февраля Россия совершила нападение по разным направлениям. Поэтому жители начали массово покидать большие города, восточные регионы и ехать на Запад. В то же время ряд европейских стран готовы принимать беженцев из Украины.
ЕС подготовил план для приема украинцев, в частности речь идет о восточноевропейских странах, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга 24 февраля.
— У нас есть со всеми странами-членами на передовой четкие планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы немедленно принять этих беженцев из Украины, — уточнила Урсула фор ден Ляйен.
Куда могут ехать украинцы:
- Польша
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша готова принимать столько граждан, сколько будут на границах.
В то же время в приемных пунктах украинцев будут обеспечиваться питанием и медицинским обслуживанием.
Границу можно пересечь без загранпаспорта и сертификата вакцинации.
- Словакия
В МВД Словакии объявили, что страна готова принять всех убегающих от войны граждан.
В то же время въезд будет разрешен даже гражданам без действительного паспорта.
Однако это возможно только после индивидуального общения с пограничниками.
- Венгрия
Правительство Венгрии также отправило людей для помощи гражданам Украины. Министр обороны Тибор Бенко говорит, что страна планирует принять около 600 тыс. украинцев.
О правилах пересечения границы дополнительно не сообщается.
- Молдова
Президент Мая Санду также заявила о готовности Молдовы оказывать помощь украинцам.
КПП на общей границе работают в усиленном режиме.
- Чехия
Прага готова принимать украинцев. Страна создала кризисный центр, отметил министр внутренних дел Вит Ракушан, сообщает Chezh Radio.
- Эстония
Эстония также разрешила гражданам Украины оставаться в стране после окончания действия визы. Об этом заявил генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер.
- Ирландия
Ирландия экстренно отменяет визовый режим для уезжающих украинцев. Об этом сообщила министр юстиции Хелен Макэнти.
- США
Кроме того, США готовы принять украинских беженцев. Однако, как считает представитель Белого дома Джен Псаки, большинство из них осядут в странах ЕС.
Не только готовностью принять беженцев, но и острой критикой отреагировали западные партнеры на нападение России на Украину. Обсуждаются всевозможные санкции.