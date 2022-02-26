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Факты / Украина / Общество

Какие страны принимают беженцев из Украины — куда можно выехать

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Кордон Польщі

Уже третьи сутки в Украине идет война — 24 февраля Россия совершила нападение по разным направлениям. Поэтому жители начали массово покидать большие города, восточные регионы и ехать на Запад. В то же время ряд европейских стран готовы принимать беженцев из Украины.

ЕС подготовил план для приема украинцев, в частности речь идет о восточноевропейских странах, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга 24 февраля.

— У нас есть со всеми странами-членами на передовой четкие планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы немедленно принять этих беженцев из Украины, — уточнила Урсула фор ден Ляйен.

Куда могут ехать украинцы:

  • Польша

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша готова принимать столько граждан, сколько будут на границах.

В то же время в приемных пунктах украинцев будут обеспечиваться питанием и медицинским обслуживанием.

Границу можно пересечь без загранпаспорта и сертификата вакцинации.

  • Словакия

В МВД Словакии объявили, что страна готова принять всех убегающих от войны граждан.

В то же время въезд будет разрешен даже гражданам без действительного паспорта.

Однако это возможно только после индивидуального общения с пограничниками.

  • Венгрия

Правительство Венгрии также отправило людей для помощи гражданам Украины. Министр обороны Тибор Бенко говорит, что страна планирует принять около 600 тыс. украинцев.

О правилах пересечения границы дополнительно не сообщается.

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  • Молдова

Президент Мая Санду также заявила о готовности Молдовы оказывать помощь украинцам.

КПП на общей границе работают в усиленном режиме.

  • Чехия

Прага готова принимать украинцев. Страна создала кризисный центр, отметил министр внутренних дел Вит Ракушан, сообщает Chezh Radio.

  • Эстония

Эстония также разрешила гражданам Украины оставаться в стране после окончания действия визы. Об этом заявил генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер.

  • Ирландия

Ирландия экстренно отменяет визовый режим для уезжающих украинцев. Об этом сообщила министр юстиции Хелен Макэнти.

  • США

Кроме того, США готовы принять украинских беженцев. Однако, как считает представитель Белого дома Джен Псаки, большинство из них осядут в странах ЕС.

Не только готовностью принять беженцев, но и острой критикой отреагировали западные партнеры на нападение России на Украину. Обсуждаются всевозможные санкции.

Фото: Depositphotos

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