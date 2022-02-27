За трое суток, которые минули со времени вторжения российских оккупантов на территорию Украины, в бомбоубежищах и укрытиях появились на свет шестеро детей.

Ночью 25 февраля, во время бомбежки Киева в метро родилась девочка, а в роддоме Херсона, обустроенном в бомбоубежище, двое мальчиков.

26 февраля во время сигнала воздушной тревоги в роддоме Коломыи родилась девочка.

А сегодня, 27 февраля, под звуки сирен в Киеве родилась двойня.

Состояние матерей и детей стабильное.

— Это знак того, что жизнь идет и мы не сдаемся. Верим, что совсем скоро они окажутся в теплых домах и засыпать не будут под звуки сирен, взрывов или выстрелов, — отмечается в сообщении.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко в одном из своих обращений напомнил, что в этом тяжелое время для страны украинские медики держат удар наравне с военными, силовиками и спасателями. Ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую своевременную помощь.

Источник: Ukraine NOW