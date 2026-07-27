Украина получит от Великобритании технологии радиоэлектронной борьбы для защиты украинских беспилотников на поле боя.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам первой встречи с британским премьер-министром Энди Бернемом.

Украина получит от Британии технологии РЭБ

— Обсудили нашу защиту. Для Украины важно, чтобы и в небе, и на море было достаточно возможностей защищать жизни. Также говорили о развитии совместного оборонного производства. Благодарен Британии за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Точно будет полезно на поле боя, — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина и Великобритания совместно могут “сделать еще больше в сфере дронов и других технологий”.

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Бернем заявил, что Зеленский стал первым лидером, с которым он встретился после того, как он занял должность премьер-министра.

— И это не случайно. Это намерение провозгласить очень четкое сообщение: мы остаемся с Украиной на 100%, — подчеркнул Бернем.

Он подтвердил, что Великобритания передаст Украине технологии РЭБ для защиты украинских БпЛА. Это поможет точнее поражать цели и сохранять жизни украинцев.

— Великобритания продолжит вместе с союзниками возглавлять Коалицию желающих и будет поддерживать достижение полного прекращения огня, — подчеркнул Бернем.

Он добавил, что после прекращения огня Лондон готов присоединиться к размещению в Украине многонациональных сил на длительный срок.

Во время встречи лидеры также обсудили ключевые направления дальнейшего партнерства и поддержки Украины.

В частности, речь шла о развитии совместного оборонного производства и открытии соответствующих предприятий в Украине и Великобритании.

Зеленский и Бернем договорились работать над тем, чтобы темпы сотрудничества между странами росли.

Стороны обсудили работу Антибаллистической коалиции, следующие шаги в этом направлении и сотрудничество в рамках Коалиции желающих.

Бернем заверил, что Британия продолжит совместно возглавлять Коалицию желающих и примет участие в подготовке к следующей встрече партнеров в августе.

Президент Украины сообщил, что пригласил британского премьера посетить Украину.

В понедельник, 27 июля, президент Владимир Зеленский отправился в Великобританию. Это первый визит иностранного лидера в Объединенное Королевство после того, как Бернем занял должность 20 июля.

Встреча Зеленского и Бернема состоялась на борту авианосца Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth на британской военно-морской базе Портсмут.

Напомним, издание The Telegraph писало, что Бернем во время встречи с Зеленским представит соглашение, которое позволит Украине начать масштабное производство британских систем глушения сигналов Stone Cloak.

Эти системы устанавливают на украинские ударные беспилотники. Они предназначены для того, чтобы усложнять российским системам противовоздушной обороны отслеживание дронов.

Великобритания передала Украине тысячи таких устройств. Соглашение предусматривает передачу Киеву прав интеллектуальной собственности на технологию, что позволит Украине самостоятельно производить эти системы в больших масштабах.

Фото: Владимир Зеленский

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