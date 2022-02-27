За три доби, які минули з часу вторгнення російських окупантів на територію України, в бомбосховищах і укриттях з’явилися на світ шестеро дітей.

Вночі 25 лютого, під час бомбардування Києва в метро народилася дівчинка, а в пологовому будинку Херсона, облаштованому в бомбосховищі, двоє хлопчиків.

26 лютого під час сигналу повітряної тривоги в пологовому будинку Коломиї народилася дівчинка.

А сьогодні, 27 лютого, під звуки сирен у Києві народилася двійня.

Стан матерів і дітей стабільний.

– Це знак того, що життя йде і ми не здаємося. Віримо, що зовсім скоро вони опиняться в теплих будинках і засипати не будуть під звуки сирен, вибухів або пострілів, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в одному зі своїх звернень нагадав, що в цьому важкий час для країни українські медики тримають удар нарівні з військовими, силовиками і рятувальниками. Жодна лікарня не закрилася, всі працюють і надають медичну своєчасну допомогу.

Джерело: Ukraine NOW