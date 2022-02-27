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Факты / Украина / Общество

Как перевести бонусы в Приват ВСУ – инструкция

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
приватбанк банкомат

Украинцы могут помочь украинской армии, которая ныне отважно борется с российскими оккупантами.

В приложении Приват есть бонусы, которые можно использовать для помощи Вооруженным силам Украины.

Как перевести бонусы в Приват ВСУ – инструкция

  • Открыть приложение Приват. Выбрать Раздел Сервисы

  • Выбрать подраздел Добро

  • Дальше выбрать помощь ВСУ

  • Там есть накопленные бонусы

  • Подтвердить перевод

Кроме того, можно послать средства с бонусного счета Фишки от ОККО.

С 24 февраля 2022 года в Украине идет война с Россией. Кремль коварно напал на страну утром по разным направлениям, возле ряда городов раздавались взрывы, в частности возле Киева, Харькова, Одессы, Днепра.

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Сейчас идет противостояние. Украинцев призывают не паниковать, оставаться дома или в хранилищах, доверять только проверенной информации и при возможности поддерживать украинских военных. Это можно сделать, перечислив средства, но только на проверенные счета, а также посильной помощью вещами, продуктами.

Фото: Depositphotos

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