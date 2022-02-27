Украинцы могут помочь украинской армии, которая ныне отважно борется с российскими оккупантами.
В приложении Приват есть бонусы, которые можно использовать для помощи Вооруженным силам Украины.
Как перевести бонусы в Приват ВСУ – инструкция
- Открыть приложение Приват. Выбрать Раздел Сервисы
- Выбрать подраздел Добро
- Дальше выбрать помощь ВСУ
- Там есть накопленные бонусы
- Подтвердить перевод
Кроме того, можно послать средства с бонусного счета Фишки от ОККО.
С 24 февраля 2022 года в Украине идет война с Россией. Кремль коварно напал на страну утром по разным направлениям, возле ряда городов раздавались взрывы, в частности возле Киева, Харькова, Одессы, Днепра.
Сейчас идет противостояние. Украинцев призывают не паниковать, оставаться дома или в хранилищах, доверять только проверенной информации и при возможности поддерживать украинских военных. Это можно сделать, перечислив средства, но только на проверенные счета, а также посильной помощью вещами, продуктами.