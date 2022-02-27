По сообщению Киевской городской государственной администрации, состояние воздуха на правом берегу Киева соответствует норме.
Так, по состоянию на 7.35 утра 27 февраля в Соломенском районе столицы зафиксированы следующие показатели качества воздуха:
- азота диоксид — 0.04 мг/м3, позже — 0 мг/м3, норма — 0,2 мг/м3
- углерода оксид — 0.5-1.2 мг/м3 сейчас снижается, норма-5,0 мг/м3
- ангидрид Серный — 0 мг/ м3, норма — 0,5 мг/ м3.
КГГА предупреждает: доверяйте только официальным источникам информации.
Из-за попадания снаряда российско-оккупационных войск в Василькове горит нефтебаза. Вредные вещества могут разносить ветер в разные города и населенные пункты, расположенные рядом.
Жителей Киева и окрестных поселков просят закрывать окна – дым и опасные вещества от пожара могут идти в любую сторону, поскольку ветер меняет направление.