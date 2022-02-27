Українці можуть допомогти українській армії, яка нині відважно чинить опір російським окупантам.

У додатку Приват є бонуси, які можна використати для допомоги Збройним силам України.

Як переказати бонуси у Приват ЗСУ – інструкція

Відкрити додаток Приват. Обрати Розділ Сервіси

Обрати підрозділ Добро

Далі обрати допомогу ЗСУ

Там є накопичені бонуси

Підтвердити переказ

Крім того, можна надіслати кошти з бонусного рахунку Фішки від ОККО.

З 24 лютого 2022 року в Україні триває війна з Росією. Кремль підступно напав на країну вранці з різних напрямків, біля низки міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Одеси, Дніпра.

Наразі триває протистояння. Українців закликають не панікувати, залишатися вдома чи у сховищах, довіряти лише перевіреній інформації та за можливості підтримувати українських військових. Це можна зробити, переказавши кошти, проте лише на перевірені рахунки, а також посильною допомогою речами, продуктами.