Українці можуть допомогти українській армії, яка нині відважно чинить опір російським окупантам.
У додатку Приват є бонуси, які можна використати для допомоги Збройним силам України.
Як переказати бонуси у Приват ЗСУ – інструкція
- Відкрити додаток Приват. Обрати Розділ Сервіси
- Обрати підрозділ Добро
- Далі обрати допомогу ЗСУ
- Там є накопичені бонуси
- Підтвердити переказ
Крім того, можна надіслати кошти з бонусного рахунку Фішки від ОККО.
З 24 лютого 2022 року в Україні триває війна з Росією. Кремль підступно напав на країну вранці з різних напрямків, біля низки міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Одеси, Дніпра.
Наразі триває протистояння. Українців закликають не панікувати, залишатися вдома чи у сховищах, довіряти лише перевіреній інформації та за можливості підтримувати українських військових. Це можна зробити, переказавши кошти, проте лише на перевірені рахунки, а також посильною допомогою речами, продуктами.