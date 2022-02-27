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Факты / Украина / Общество

Жителей Киева призвать закрывать окна из-за пожара на нефтебазе в Василькове

Юля Захарченко редактор ленты
пожар в Василькове

Из-за попадания снаряда российско-оккупационных войск в Василькове горит нефтебаза. Вредные вещества могут разносить ветер в разные города и населенные пункты, расположенные рядом.

Жителей Киева и окрестных поселков просят закрывать окна – дым и опасные вещества от пожара могут идти в любую сторону, поскольку ветер меняет направление.

Фото: Карта ветра

Масштабный пожар на нефтебазе в Василькове под Киевом может спровоцировать отравление воздуха формальдегидами. Огромный выброс этих вредных веществ способствует раковым заболеваниям.

Местным жителям и рядом расположенных населенных пунктов советуют уезжать подальше или закрывать окна и не дышать отравленным воздухом.

В ночь с 26 на 27 февраля снаряд российско-оккупационных войск попал в нефтебазу в Василькове, где впоследствии начался пожар. По последним данным, местные власти не планируют эвакуировать жителей Василькова.

Боевики пытаются прорваться через город в Киев, однако вооруженные силы Украины защищают местных жителей от российских захватчиков.

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Источник: КГГА

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