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Факты / Украина / Общество

Харьков обстреляли с воздуха – сообщается о жертвах

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Харьков обстреляли с воздуха – сообщается о жертвах

28 февраля российские оккупанты нанесли воздушный удар по Харькову с реактивной артиллерии.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Харьков массово обстрелян из Градов. Десятки погибших и сотни раненых, – отметил Антон Геращенко.

Пока неизвестно, какие районы пострадали. Из видео, которые распространили местные жители, заметно, что под обстрелами оказались жилые кварталы Салтовки, Алексеевки и Павлового поля.

В частности, обстрел велся по домам на улице Гвардейцев-Широнинцев, Дружбы Народов и проспекта Тракторостроителей.

Грады прилетели в район улицы Деревянко (Павлово поле).

Пока только свидетели делятся информацией в соцсетях.

Сообщается о жертвах и раненых, однак их количество не уточняется. Сейчас полиция, скорые и спасатели работают на месте обстрелов.

По кадрам видно, что некоторые люди убиты, другие — ранены.

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Часть снарядов не разорвались.

24 февраля Россия напала на Украину. Украинские бойцы дали отпор. Сейчас в ряде городов идет противостояние. В то же время оккупанты коварно обстреливают мирное население.

Источник: Антон Геращенко

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