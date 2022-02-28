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Факти / Україна / Суспільство

Харків обстріляли з повітря – повідомляється про жертви

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Харків обстріляли з повітря – повідомляється про жертви

28 лютого російські окупанти завдали повітряного удару по Харкову з реактивної артилерії.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Харків масово обстріляно з Градів. Десятки загиблих та сотні поранених, – зазначив Антон Геращенко.

Наразі невідомо, які райони постраждали. З відео, які поширили місцеві мешканці, помітно, що під обстрілами опинилися житлові квартали Салтівки, Олексіївки та Павлового поля.

Зокрема, обстріл вівся по будинках на вулиці Гвардійців-Широнінців, Дружби Народів та проспекту Тракторобудівників.

Гради прилетіли в район вулиці Дерев’янко (Павлове поле).

Наразі лише свідки діляться інформацією у соцмережах.

Повідомляється про жертв та поранених, однак їхня кількість не уточнюється. Наразі поліція, швидкі та рятувальники працюють на місці обстрілів.

З кадрів помітно, що деякі люди вбиті, інші поранені.

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Частина снарядів не розірвалася.

24 лютого Росія напала на Україну. У

Джерело: Антон Геращенко

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