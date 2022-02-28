Кабинет министров во исполнение указов президента 28 февраля принял решение о выплате ежемесячно по 100 тыс. грн военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейским выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в расчете на месяц.

Семьям военнослужащих, погибших в войне с Россией, будет выплачиваться единовременно 15 млн грн. Эта сумма будет распределяться равными долями на всех получателей.

– Об этом вчера сказал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня решение исполнено Кабмином. Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу, – подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что эти решения действуют с 24 февраля этого года, со дня, когда Российская Федерация начала полномасштабную войну против нашего государства.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины, защищающие Украину, будут получать по 100 тыс. грн в месяц.

По его словам, украинские бойцы воюют не за деньги, а за сегодня и завтра, параллельно отвечая за то, что было вчера, и их работа сейчас самая важная.