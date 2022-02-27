Зеленский: Украина будет платить 100 тыс. гривен военным, защищающим государство

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины, защищающие Украину, будут получать по 100 тыс. гривен в месяц.

Как заявил президент, украинские военные воюют не за деньги, а сегодня и завтра, параллельно отвечая за то, что было вчера.

— Но мы должны понимать, что сегодня это важнейшая работа. Быть военным, защищать страну. И потому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц. Не для того, чтобы нам сказали: спасибо. А для того чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война, – сказал президент.

Президент призвал украинцев действовать прагматично, чтобы добиться цели.

– А наша цель – это наша территориальная целостность. Нашу позицию вы увидели на сто процентов. Это безусловная защита национальной государственности, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко заверил Владимира Зеленского, что с белорусской стороны в Украину не будут лететь ракеты, вертолеты и самолеты.

Смотрите интерактивную онлайн-карту обстрелов российского врага по украинским территориям.

Фото: ВСУ