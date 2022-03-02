Киев отправил в Бучу гуманитарную помощь — Кличко

Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, который обороняется от российских войск на подступах к Киеву. Об этом сообщил городской голова украинской столицы Виталий Кличко.

Речь идет о медикаментах, перевязочных материалах, средствах гигиены и детском питании.

— Я благодарю организацию Красный крест, которая доставила необходимую помощь, которую направил Киев, — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что гордится тем, что является украинцем: