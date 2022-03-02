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Факты / Украина / Общество

Киев отправил в Бучу гуманитарную помощь — Кличко

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Віталій Кличко

Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, который обороняется от российских войск на подступах к Киеву. Об этом сообщил городской голова украинской столицы Виталий Кличко.

Речь идет о медикаментах, перевязочных материалах, средствах гигиены и детском питании.

— Я благодарю организацию Красный крест, которая доставила необходимую помощь, которую направил Киев, — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что гордится тем, что является украинцем:

— Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был. Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы – герои!

Такой боевой дух и самопожертвование армии, полиции, других силовых структур, бойцов терробороны и всех украинцев – это наша сила! Которую не сломает никто! Вместе выстоим! Слава Украине! — подчеркнул городской голова Киева.

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