Київ відправив до Бучі гуманітарну допомогу — Кличко

Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва. Про це повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.

Йдеться про медикаменти, перев’язочні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування.

— Я дякую організації Червоний хрест, яка доставила необхідну допомогу, що направив Київ, – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що пишається тим, що є українцем: