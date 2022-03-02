Київ відправив до Бучі гуманітарну допомогу — Кличко

Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва. Про це повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.
Йдеться про медикаменти, перев’язочні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування.
— Я дякую організації Червоний хрест, яка доставила необхідну допомогу, що направив Київ, – зазначив Кличко.
Він підкреслив, що пишається тим, що є українцем:
— Такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку сьогодні демонструють українці, я не бачив в жодній з країн, де я був. Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон та багато інших міст та селищ України, які ворог намагається знищити вогнем і танками! Ви – герої!
Такий бойовий дух і самопожертва армії, поліції, інших силових структур, бійців тероборони та всіх українців – це наша сила! Яку не зламає ніхто! Разом вистоїмо! Слава Україні! – наголосив міський голова Києва.