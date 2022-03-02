Кабинет министров разрешил с 1 марта продлить срок действия загранпаспортов украинцев на пять лет.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

Соответствующее постановление правительство приняло 28 февраля в связи с полномасштабным вторжением российских войск в Украину и введением военного положения на всей территории нашего государства.

– С 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на пять лет! – говорится в сообщении.

Кроме того, в паспорта родителей, законных представителей будут вклеивать фотографии детей и указывать их персональные данные Это нужно для удостоверения личности детей и подтверждения гражданства Украины.

Продлевать срок действия загранпаспортов и вклеивать фото детей в паспорта родителей будут территориальные органы/подразделения Государственной миграционной службы. Также можно обращаться в посольства и консульские учреждения Украины.

В ведомстве предупредили, что враг хочет завладеть конфиденциальной информацией об украинцах. Поэтому ДМС убрала адреса расположения своих территориальных подразделений.