Кабінет міністрів дозволив з 1 березня продовжити строк дії закордонних паспортів українців на п’ять років.

Про це поінформували в Державній міграційній службі України.

Відповідну постанову уряд ухвалив 28 лютого у зв’язку з повномасштабним вторгненням російських військ в Україну та запровадженням воєнного стану на всій території нашої держави.

– З 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на п’ять років! – зазначається в повідомленні.

Крім того, до паспортів батьків, законних представників будуть вклеювати фотокартки дітей та зазначати їхні персональні дані. Це потрібно для посвідчення особи дітей та підтвердження громадянства України.

Продовжувати строк дії закордонних паспортів та вклеювати фото дітей до паспортів батьків будуть територіальні органи/ підрозділи Державної міграційної служби. Також можна звертатися до посольств та консульських установ України.

У відомстві попередили, що ворог хоче заволодіти конфіденційною інформацією про українців. А тому ДМС прибрала адреси розташування своїх територіальних підрозділів.

Як відомо, десятки тисяч українців виїжджають до країн Євросоюзу через війну, яку Росія розв’язала проти України. Зокрема, українських біженців приймають країни Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина).

Укрзалізниця оприлюднила актуальний графік регулярних рейсів станом на 2 березня.

Джерело: Державна міграційна служба України