Укрзализныця опубликовала актуальный график регулярных рейсов. О дополнительных эвакуационных рейсах будет известно на протяжении дня.
Рейсы по станции Киев:
№ 016 РАХОВ – ХАРЬКОВ 01:56
№ 022 ТРУСКОВЕЦ – ХАРЬКОВ 02:50
№ 002 КОНСТАНТИНОВКА – ИВАНО-ФРАНКОВСК 04:02
№ 260 ВОРОХТА – КИЕВ 04:21
№ 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 06:23
№ 705 ДАРНИЦА – КИЕВ-ПАСС. – ЛЬВОВ 09:00
№ 715 ДАРНИЦА – КИЕВ-ПАСС. – ЛЬВОВ 10:00
№722 КИЕВ-ПАС. – ХАРЬКОВ-ПАСС. – ЛЬВОВ 10:00
№738 КИЕВ-ПАС. – ЗАПОРОЖЬЕ 11:50
№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 12:06
№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 13:34
№749 КИЕВ-ПАС. – ИВАНО-ФРАНКОВСК 14:07
№769 КИЕВ-ПАС. – КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25
№055 КИЕВ-ПАС. – РАХОВ 15:02
№013 КИЕВ-ПАС. – СОЛОТВИНО 17:12
№740 КИЕВ-ПАС. – КР. РОГ ГЛАВ. 17:22
№790 КИЕВ-ПАС. – КРОПИВНИЦКИЙ 17:42
№792 КИЕВ-ПАС. – КРЕМЕНЧУГ 17:42
№081 КИЕВ-ПАСС. – УЖГОРОД 18:30
№067 КИЕВ-ПАС. – ВАРШАВА ВС. 18:48
№044 КИЕВ-ПАС. – ИВАНО-ФРАНКОВСК 19:06
№095 КИЕВ-ПАС. – РАХОВ 19:48
№029 КИЕВ-ПАС. – УЖГОРОД 20:05
№049 КИЕВ-ПАС. – ТРУСКАВЕЦ 20:12
№059 КИЕВ-ПАС. – ЧОП 20:21
№057 КИЕВ-ПАС. – ВОРОХТА 20:21
№038 КИЕВ-ПАС. – ЗАПОРОЖЬЕ 1 21:07
№105 КИЕВ-ПАС. – ОДЕССА ГОЛ. 21:15
№097 КИЕВ-ПАС. – КОВЕЛЬ 21:22
№ 076 КИЕВ-ПАСС – КРИВОЙ РОГ ГОЛ. 21:28
№ 130 КРЕМЕНЧУГ – ВОРОХТА 22:03
№ 149 ПОЛТАВА П. – ЧЕРНОВЦЫ 22:03
№ 017 ХАРЬКОВ – УЖГОРОД 22:10
№007 КИЕВ-ПАС. – ЧЕРНОВЦЫ 22:22
№091 КИЕВ-ПАС. – ЛЬВОВ 22:37
№ 046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 22:47
№080 КИЕВ-ПАС. – ДНЕПР-ГЛАВ. 23:05
№771 КИЕВ-ПАС. – ХМЕЛЬНИЦК 23:46
№139 КИЕВ-ПАС. – КАМЕН-ПОД. 23:59
Расписание поездов по станции Харьков на 2 марта:
№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 04:11
№ 046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 12:36
№ 723 ХАРЬКОВ – КИЕВ-ПАСС. 15:00
№ 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 14:39
№ 015 ХАРЬКОВ-ПАСС. – РАХОВ 15:09
№ 795 ХАРЬКОВ-ПАСС. – ДНЕПР-ГОЛ. 19:27
№ 021 ХАРЬКОВ-ПАСС. – ТРУСКАВЕЦ 20:15
№ 007 ХАРЬКОВ-ПАСС. – ОДЕССА ГЛАВ. 21:43
№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 22:40
Для удобства эвакуации женщин и детей Укрзализныця создала ряд хабов:
В Чопе:
- поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп
- поезд №7619/7620 отправиться в 05:27
Кроме того, со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов венгерского формирования.
2 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Острава и Прагу. Отправление в 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется по загранпаспорту. Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный!
Также напоминаем, что с железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп – Захонь в Венгрии. На железнодорожных вокзалах организованы питание и медицинская помощь. Посадка производится при наличии билета и паспорта.
Во Львове:
- Сообщение Львов – Перемышль снабжено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом №35/36
- Одесса – Перемышль, следующим через Львов.
- Львов – Хелм обслуживается удобным и современным ДПКр-3, рейс отправляется в 13:30.Львов – Грубешев: рейсы в удобный польский хаб в 06:25 и в 10:25.
Исходя из обстановки в Украине график регулярных и эвакуационных рейсов может изменяться. Также обратите внимание, что на эвакуационные рейсы приоритет при посадке отдается пассажирам с купленными билетами. Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.