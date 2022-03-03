Новоназначенный глава областной военной администрации Одесской области полковник Максим Марченко заверил, что Одесса и область была, есть и будет под флагом Украины.

— Уважаемые Одесситы! Я полковник Максим Марченко. Идет война с Россией. Одещина готова дать отпор врагу. Мы не сдадим Одессу, уверяю вас, ВСУ и Одесская областная военная администрация делают все возможное и невозможное для нашей общей победы. Слава Украине! – сказал новоназначенный глава областной военной администрации Одесской области.

Предыдущий глава ОГА Одесской области Сергей Гриневский заявил, что своим опытом будет продолжать помогать обеспечивать работу критической инфраструктуры области, обеспечением продовольствием, снабжения медикаментами и всем необходимым.

Максим Марченко – украинский военный, полковник Вооруженных сил Украины, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады.

В 2015-2017 годах Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона Айдара. Он принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Награжден орденами (в частности, орденом Богдана Хмельницкого II степени), наградами и медалями.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил ветерана российско-украинской войны Максима Марченко главой Одесской военной администрации.