Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской ОГА и назначил на эти должности военных.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Так, глава государства уволил Александра Скичко с должности главы Черкасской областной госадминистрации согласно поданному им заявлению.

Новым главой Черкасской ОГА стал Игорь Табурец.

– Назначить Табурца Игоря Ивановича главой Черкасской областной государственной администрации, — говорится в тексте указа.

Об Игоре Табурце известно, что он ранее работал в Министерстве обороны Украины: заместителем руководителя в Главном управлении разведки. Табурец – генерал-майор. Он является советником Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Недавно Табурец стал советником Александра Скичко.

Кроме того, президент уволил Сергея Гриневецкого с должности главы Одесской областной госадминистрации.

Вместо него главой ОГА назначен Максим Марченко – украинский военный, полковник Вооруженных сил Украины, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады.

О Максиме Марченко известно, что он родился в городе Славянск Донецкой области. Окончил Харьковский институт танковых войск.

В 2015-2017 годах Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона Айдара. Он принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Награжден орденами (в частности, орденом Богдана Хмельницкого II степени), наградами и медалями.

Накануне, 1 марта, президент Владимир Зеленский на время войны назначил главой Киевской военной администрации генерала Николая Жернова. В то же время Виталий Кличко остался мэром Киева.

А 24 февраля Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций (ОДА) военных администраций.