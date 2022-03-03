Новопризначений голова обласної військової адміністрації Одеської області полковник Максим Марченко запевнив, що Одеса та область була, є і буде під прапором України.

— Шановні Одесити! Я полковник Максим Марченко. Триває війна з Росією. Одещина готова дати відсіч ворогу. Ми не здамо Одесу, запевняю вас, ЗСУ та Одеська обласна військова адміністрація роблять все можливе і неможливе для нашої спільної перемоги. Слава Україні! – сказав новопризначений голова обласної військової адміністрації Одещини.

Попередній голова ОДА Одещини Сергій Гриневський заявив, що своїм досвідом продовжуватиме допомагати забезпечувати роботу критичної інфраструктури області, забезпеченням продовольством, постачання медикаментів та всього необхідного.

Максим Марченко – український військовий, полковник Збройних сили України, колишній командир 28-ї окремої механізованої бригади.

У 2015-2017 роках Марченко був командиром 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Він брав безпосередню участь у бойових діях на сході України. Нагороджений орденами (зокрема, орденом Богдана Хмельницького II ступеня), відзнаками та медалями.

2 березня президент України Володимир Зеленський призначив ветерана російсько-української війни Максима Марченка головою Одеської військової адміністрації.