Из Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать около 400 жителей 5 марта.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

— Это те люди, кто смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.

Кириленко отметил, что несмотря на то, что украинская сторона намеревалась и имела необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи.

Поэтому продвигаться было крайне опасно для жизни мирных жителей.

Начальник Донецкой областной военной администрации добавил, что сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

Кроме Волновахи, эвакуация населения планировалась сегодня и в Мариуполе, но ее отменили из-за того, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрел как самого Мариуполя, так и его окрестностей.

Всех мариупольцев попросили разойтись в направлении мест укрытия. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.

Источник: Павел Кириленко